Calcio a 5 | Europei 2022 | la Spagna vince facile contro la Slovacchia e approda in semifinale

(Di martedì 1 febbraio 2022) Lalae stacca il pass per le semifinali deglidia 5, dove sfiderà il Portogallo in un derby tutto iberico. Un match a senso unico quello andato in scena al Ziggo Dome di Amsterdam, dove gli spagnoli passano subito in vantaggio grazie al gol di Mellado (che segnerà ancora nel secondo tempo per la sua doppietta personale), raddoppiando poi dopo dieci minuti effettivi con Lozano. Gli slovacchi perdono fiducia nei propri mezzi e arriva anche il tris di Raul Campos. Rete della bandiera del momentaneo 4-1 di Serbin, ma c’è l’immediata risposta ancora di Campos che firma la doppietta e cala la manita delle Furie Rosse. 5-1 il punteggio finale e così si chiude il quadro dei quarti di finale con il ...

