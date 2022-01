Tweet bombing contro Di Maio, l’esperto: “Operazione con account fake” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sposta sui social a colpi di Tweet. Nelle ultime ore è entrato nelle tendenze di Twitter l’hashtag #DiMaioOut, con cui molti utenti stanno chiedendo la ‘cacciata’ del ministro degli Esteri dal Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver ‘tramato’ contro il leader Conte nella partita per il Quirinale. Si tratta di una sommossa ‘spontanea’ o di un’Operazione studiata a tavolino? Per Pietro Raffa, esperto di comunicazione social e amministratore delegato della ‘MR & Associati Comunicazione’, la risposta è semplice: “E’ un Tweet-bombing contro Di Maio”. “Ho effettuato un’analisi quantitativa e qualitativa dei Tweet ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lo stra Giuseppe Conte e Luigi Disi sposta sui social a colpi di. Nelle ultime ore è entrato nelle tendenze di Twitter l’hashtag #DiOut, con cui molti utenti stanno chiedendo la ‘cacciata’ del ministro degli Esteri dal Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver ‘tramato’il leader Conte nella partita per il Quirinale. Si tratta di una sommossa ‘spontanea’ o di un’studiata a tavolino? Per Pietro Raffa, esperto di comunicazione social e amministratore delegato della ‘MR & Associati Comunicazione’, la risposta è semplice: “E’ unDi”. “Ho effettuato un’analisi quantitativa e qualitativa dei...

pietroraffa : #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet s… - enricomontibell : RT @giornalettismo: Ma chi sta twittando contro #DiMaio? Pare che sia in corso una sorta di tweet bombing. E non sarebbe la prima volta p… - RossanaGiannan2 : RT @pietroraffa: #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet sono fak… - Ventura_Stefano : RT @pietroraffa: #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet sono fak… - eniiolucherini : RT @fisco24_info: Tweet bombing contro Di Maio, l'esperto: 'Operazione con account fake': (Adnkronos) - Pietro Raffa: 'Circa la metà dei pr… -