S&P: Mattarella bis darà continuità politica al Paese (Di lunedì 31 gennaio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella come presidente dell'Italia "dovrebbe sostenere la continuità politica" del Paese. Lo sottolinea l'agenzia S&P in un report odierno dedicato all'elezione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) La rielezione di Sergiocome presidente dell'Italia "dovrebbe sostenere la" del. Lo sottolinea l'agenzia S&P in un report odierno dedicato all'elezione del ...

Ultime Notizie dalla rete : S&P Mattarella Future USA misti. Sale il Nasdaq100 Nel dettaglio, il derivato sul Dow Jones cede lo 0,4%, mentre quello sull'S&P500 scende dello 0,2%. Performance positiva, invece, per il future sul Nasdaq100 (+0,2%).

Italia, Mattarella bis darà continuità, aiuterà lieve calo debito – S&P LONDRA (Reuters) - La rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella dovrebbe sostenere la continuità della politica italiana e favorire un lieve calo del livello del debito, secondo l'agenzia di rating ...

