Sanremo 2022: Mahmood e Blanco sfidano Elisa, Emma a caccia del bis (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra i 12 big che si esibiranno nella serata del 1° febbraio ci sono Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”: generazioni diverse, ma identica quota, 15. Vecchia guardia contro nuove generazioni, talent versus fenomeni virali: è una sfida nella sfida quella che si apre domani Leggi su 2anews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra i 12 big che si esibiranno nella serata del 1° febbraio ci sono Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”: generazioni diverse, ma identica quota, 15. Vecchia guardia contro nuove generazioni, talent versus fenomeni virali: è una sfida nella sfida quella che si apre domani

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - SkyTG24 : Sanremo 2022, Emma sfida ogni paura e Ogni Volta è Così - educIFE : RT @Cle_Italienne: #Actualités 31 gennaio 2022 - Parte il Festival di #Sanremo2022 ? - ultimenews24 : (Adnkronos) - Checco Zalone cerca in parrocchia la spalla per Sanremo 2022. L'attore, all'anagrafe Luca Medici, sar… -