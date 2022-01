Offerta dal Newcastle per Osimhen e Fabian Ruiz: Il Napoli ha un timore (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Newcastle vuole i due gioielli Osimhen e Fabian Ruiz. Il Napoli non cede, ma il mercato estivo si preannuncia infuocato. Nessun grande movimento per il Napoli in questa sessione di mercato invernale. Occorreva rimpiazzare l’addio di Manolas e così è arrivato Tuanzebe, mentre per il terzino sinistro tutto è stato rimandato a giugno. Non sono mancati però i sondaggi di alcuni club per gli uomini di Spalletti, come ha spiegato Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 station Radio: “Il Napoli ha ricevuto offerte dal Newcastle per i due gioielli Osimhen e Fabian Ruiz, circa 40 milioni per lo spagnolo; potevano arrivare anche a 100 per l’ex Lille. Il Napoli le ha rifiutate e, gli stessi ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilvuole i due gioielli. Ilnon cede, ma il mercato estivo si preannuncia infuocato. Nessun grande movimento per ilin questa sessione di mercato invernale. Occorreva rimpiazzare l’addio di Manolas e così è arrivato Tuanzebe, mentre per il terzino sinistro tutto è stato rimandato a giugno. Non sono mancati però i sondaggi di alcuni club per gli uomini di Spalletti, come ha spiegato Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 station Radio: “Ilha ricevuto offerte dalper i due gioielli, circa 40 milioni per lo spagnolo; potevano arrivare anche a 100 per l’ex Lille. Ille ha rifiutate e, gli stessi ...

