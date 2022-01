Minaccia ex moglie con la pistola, arrestato nel Casertano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Nonostante una condanna per maltrattamenti ai danni dell’ex moglie, ha continuato a perseguitarla, Minacciandola con una pistola. E’ così finito in carcere per stalking un pregiudicato del Casertano – del quale non è stato fornito il nome – che aveva già scontato 7 anni e 11 mesi dietro le sbarre per varie condanne irrevocabili per truffa, ricettazione ed associazione a delinquere. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia. Le violenze fisiche e morali commesse ai danni dell’ex moglie andavano avanti da anni e si erano intensificate dopo la separazione della coppia, avvenuta qualche anno fa. L’ uomo, animato da gelosia e spirito di possesso, non ha mai smesso di essere violento verso la donna, madre dei suoi figli, venendo per questo denunciato già nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Nonostante una condanna per maltrattamenti ai danni dell’ex, ha continuato a perseguitarla,ndola con una. E’ così finito in carcere per stalking un pregiudicato del– del quale non è stato fornito il nome – che aveva già scontato 7 anni e 11 mesi dietro le sbarre per varie condanne irrevocabili per truffa, ricettazione ed associazione a delinquere. L’uomo è statodalla Polizia. Le violenze fisiche e morali commesse ai danni dell’exandavano avanti da anni e si erano intensificate dopo la separazione della coppia, avvenuta qualche anno fa. L’ uomo, animato da gelosia e spirito di possesso, non ha mai smesso di essere violento verso la donna, madre dei suoi figli, venendo per questo denunciato già nel ...

