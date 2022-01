La Baguette viola | per Carrie Bradshaw ma non solo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Prima in Sex and The City, poi in And Just Like That…, l'iconica borsa tempestata di paillettesgriffata Fendi e resa celebre da Sarah Jessica Parker, a breve sarà disponibile sul sito della maison

La nuova, rigorosamente rosa e tempestata di paillettes, ha fatto il suo debutto in ... A rendere prezioso questo modello è quindi non solo il colore, che gioca con sfumature di rosa ee ...Valentina Ferragni e la it - bag del momento: l'influencer indossa labag di Fendi, proprio come Sarah Jessica Parker La Fendidi Valentina èe ricoperta di paillettes ...Sarah Jessica Parker e Fendi hanno collaborato per realizzare una borsa Baguette personalizzata per Carrie Bradshaw in And Just Like That ...In edizione limitata e disponibile sul sito della maison a partire dalla metà di febbraio, la borsa in paillettes rosa e fucsia, con il manico in pelle bordeaux e la famosa fibbia FF, è stata sfoggiat ...