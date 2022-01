Jade Cargill | “Adorerei avere un match con Bianca Belair | Mark Henry ha allenato entrambe”

(Di lunedì 31 gennaio 2022)è diventata in All Elite Wrestling una campionessa incontrastata. Al momento possiede un record di 26-0 e il titolo TBS in cassaforte. Intervistata dal podcast Grapsody, ha parlato sia del suo rapporto con– che l’ha scoperta e allenata – e sia di quella che sarebbe una avversaria ideale, ovvero(anch’essa allieva di). Le parole di“Se avvenisse, sarebbe unfenomenale.) ha scoperto. Se mai ci fosse l’opportunità, firmerei subito. È una ragazza di colore come me, è forte, è brava. Sarebbe unche frutterebbe un sacco di soldi per tutti. Farebbe cultura. Lo ...

Ma non è tutto, perchè nel corso della puntataha sconfitto Ruby Soho, diventando la prima TBS Champion nella storia della Compagnia . Ottime notizie anche sul fronte degli ascolti: la ...sempre più lanciata Passando alla divisione femminile, Britt Baker ha respinto l'assalto di Ruby Soho a AEW Grand Slam, ma deve probabilmente cominciare a preoccuparsi per una nuova ...In a recent interview, AEW TBS Champion Jade Cargill named WWE's Bianca Belair as a dream opponent from any promotion outside of AEW.Jade Cargill has been regarded as an unstoppable force in AEW who has trampled the women's division. Her commanding stature and physique have undoubtedly ...