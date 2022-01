“Freedom – Oltre il confine”: Roberto Giacobbo sulle tracce dei Rosacroce (Di lunedì 31 gennaio 2022) Settimo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda lunedì 31 gennaio, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo e il suo team seguono le tracce dei Rosacroce in Portogallo, vanno alla scoperta di mummie con Zahi Hawass in Egitto, di tunnel in Sicilia, di amori karmici a Roma, visitano il Museo dell’Auto di Torino e spiegano la Sindrome dell’Impostore. La squadra di Freedom, capitanata da Giacobbo, torna in Portogallo per scoprire i segreti del Palácio da Regaleira, a Sintra, luogo che il poeta inglese Lord Byron definì un autentico Giardino dell’Eden. Tra simboli nascosti e luoghi suggestivi, il team segue le tracce dei Rosacroce e dei Templari. In Egitto, momento emozionante e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Settimo appuntamento con «il», in onda lunedì 31 gennaio, in prima serata, su Italia 1.e il suo team seguono ledeiin Portogallo, vanno alla scoperta di mummie con Zahi Hawass in Egitto, di tunnel in Sicilia, di amori karmici a Roma, visitano il Museo dell’Auto di Torino e spiegano la Sindrome dell’Impostore. La squadra di, capitanata da, torna in Portogallo per scoprire i segreti del Palácio da Regaleira, a Sintra, luogo che il poeta inglese Lord Byron definì un autentico Giardino dell’Eden. Tra simboli nascosti e luoghi suggestivi, il team segue ledeie dei Templari. In Egitto, momento emozionante e ...

