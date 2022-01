Castelcivita | donna dispersa in un sentiero | soccorsa dal Cnsas

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Si è concluso domenica sera un importante intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nei pressi delle rinomate Grotte di. Ilfa sapere: “Dopo aver ricevuto l’allarme per una persona, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono immediatamente diretti verso la zona di. La persona in difficoltà era unache stava percorrendo unnel comprensorio del comune died ha perso l’orientamento visto anche il sopraggiungere della notte. Due squadre delhanno affrontato ilda parti opposte, una è partita dalla zona di ‘Piede l’Alma’ e ...

