Avellino | ufficiale l’ingaggio di Lorenzo Chiti | i dettagli dell’intesa

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ U.S.1912 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla A.C.F. Fiorentina, le prestazioni sportive del calciatore. Nato a Firenze il 13/01/2001, il difensore toscano si è messo in mostra con la maglia dell’Aglianese in serie D nella stagione 2018/19 a soli 17 anni. Dopo quella parentesi è stato acquistato dalla Fiorentina con cui ha disputato due stagioni nella formazione primavera, collezionando 38 presenze tra campionato e coppa.indosserà la maglia numero 5. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

