Sabaudia Precipita un aereo a Bella Farnia | muore il pilota | un 68enne di Nettuno

(Di domenica 30 gennaio 2022)– Poco prima delle 13 di oggi domenica 30 gennaio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune dia seguito segnalazioni, giunte al Numero Unico di Emergenza 112, che ci informavano della caduta di un velivolo. Sul posto in località, la squadra territoriale VVF, constatava la presenza di un biposto caduto all’interno di una proprietà privata di campagna. Il velivolo, partito da, era occupato solo dal, un, che, a seguito dell’impatto è deceduto. L’intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dei resti del biposto. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. (Il Faro online)

Tragedia nella tarda mattinata di oggi nelle campagne trae Latina. Un aereo ultraleggero è precipitato nel cortile di una proprietà privata in strada Bella Farnia, non distante da borgo Grappa. La persona a bordo del velivolo, Andrea Santovito di ...Un velivolo ultraleggero è precipitato a, in località Bella Farnia , e il pilota è morto nello schianto. Secondo le prime informazioni il velivolo si era alzato dal vicino campo volo sulla Litoranea ma non è dato sapere se fosse ...Un velivolo ultraleggero Eurostar è precipitato a Sabaudia, in località Bella Farnia, e il pilota è morto nello schianto. Secondo le prime informazioni il velivolo si ...Un biposto è precipitato oggi a Sabaudia, in località Bella Farnia. Partito da Nettuno, si è schiantato al suolo all’interno di una proprietà privata, in una zona di campagna. L’uomo ai comandi, un 68 ...