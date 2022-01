Quirinale, Serracchiani: “Dubbi su Conte? No, alleanza Pd-M5s rafforzata. Nostra tattica? Far salire voti a Mattarella dopo spallata su Casellati” (Di domenica 30 gennaio 2022) “L’alleanza tra Pd e M5s non è in discussione, anzi l’elezione del presidente della Repubblica l’ha rafforzata. Ci sono state tensioni e fraintendimenti, come era normale nella situazione che stavamo vivendo, ma da parte di Giuseppe Conte c’è sempre stata franchezza. Il contributo di Di Maio, di Conte, di tutto il M5s è stato preziosissimo nei momenti più difficili“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, dalla capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, che menziona anche la stretta collaborazione con Italia Viva: “Nei passaggi più difficili abbiamo mantenuto la barra dritta. Qualcuno puntava sulle nostre divisioni e invece, alla fine di questa settimana rocambolesca, il campo largo ha preso forma”. La deputata dem svela poi la strategia usata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) “L’tra Pd e M5s non è in discussione, anzi l’elezione del presidente della Repubblica l’ha. Ci sono state tensioni e fraintendimenti, come era normale nella situazione che stavamo vivendo, ma da parte di Giuseppec’è sempre stata franchezza. Il contributo di Di Maio, di, di tutto il M5s è stato preziosissimo nei momenti più difficili“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, dalla capogruppo Pd alla Camera, Debora, che menziona anche la stretta collaborazione con Italia Viva: “Nei passaggi più difficili abbiamo mantenuto la barra dritta. Qualcuno puntava sulle nostre divisioni e invece, alla fine di questa settimana rocambolesca, il campo largo ha preso forma”. La deputata dem svela poi la strategia usata dal ...

