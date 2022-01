Nasce il bispresidenzialismo Draghi-Mattarella E lui | Parlo solo con Mario

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 30 gennaio 2022) Attenti, non è un semplice bis, ma è la replica (“bis, bis”) che costruisce l’originale, anzi, la nostra nuova originalità. E’ la fortuna della sciagura.dunque il “”, un nuovo regime costituzionale, la democrazia binaria, il menomale “che ci sono loro due”. Secchio e corda, inchiostro e stilo, teoria e pratica, ma anche la sicurezza per entrambi, l’idea che “se resti tu al Quirinale mi rincuori”, avrebbe dettoper convincere Sergioal bis, mentre la replica diè stata: “E però, se accetto un altro mandato, e mi costa molto, voglioparlare con te e poi sarai tu a riferire ai leader”. Come Dante, che nella selva trova in Virgilio il suo braccio, “quel savio gentil che tutto seppe”, il premier trova in ...