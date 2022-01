Kulusevski in partenza verso Londra: che saluto ai bianconeri! (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella giornata di oggi, con le cessioni di Kulusevski e Bentancur al Tottenham, i bianconeri hanno chiuso un doppio colpo di mercato in uscita. L’accordo per il trasferimento dello svedese, che approda a Londra per 40 milioni di euro, è stato trovato nella notte, e adesso è già in partenza per sostenere le visite mediche con gli Spurs. Caso a parte quello dell’uruguaiano, che raggiungerà il compagno di squadra in un secondo momento e si sottoporrà alle visite direttamente in Uruguay. DEDICA SPECIALE PER LA JUVENTUS Prima della partenza per Londra, Kulusevski, intercettato dai giornalisti di Sky Sport, ha voluto spendere parole al miele per la sua ormai ex squadra, in cui spera un giorno di poter tornare a giocare: “Sono stato bene qui, spero di tornarci un giorno“. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella giornata di oggi, con le cessioni die Bentancur al Tottenham, i bianconeri hanno chiuso un doppio colpo di mercato in uscita. L’accordo per il trasferimento dello svedese, che approda aper 40 milioni di euro, è stato trovato nella notte, e adesso è già inper sostenere le visite mediche con gli Spurs. Caso a parte quello dell’uruguaiano, che raggiungerà il compagno di squadra in un secondo momento e si sottoporrà alle visite direttamente in Uruguay. DEDICA SPECIALE PER LA JUVENTUS Prima dellaper, intercettato dai giornalisti di Sky Sport, ha voluto spendere parole al miele per la sua ormai ex squadra, in cui spera un giorno di poter tornare a giocare: “Sono stato bene qui, spero di tornarci un giorno“. ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Kulusevski in partenza da Torino: 'Un saluto ai tifosi. Sono stato bene, spero un giorno di tornare' #Juventus… - DiMarzio : .@juventusfc I La partenza di Dejan #Kulusevski per Londra: lo aspetta il @SpursOfficial: foto e video - AlfredoPedulla : #Kulusevski partenza per Londra slitta alle 20, ma ha già fatto una parte delle visite per il #Tottenham a #Torino - Bassa2376 : RT @GiovaAlbanese: #Kulusevski in partenza da Torino: 'Un saluto ai tifosi. Sono stato bene, spero un giorno di tornare' #Juventus @Gazzett… - barza__33 : RT @GiovaAlbanese: #Kulusevski in partenza da Torino: 'Un saluto ai tifosi. Sono stato bene, spero un giorno di tornare' #Juventus @Gazzett… -