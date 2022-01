Fiumicino | scoperti due tassisti abusivi | maximulta FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 gennaio 2022) Pioggia di controlli a: è avvenuto ieri, sabato 29 gennaio 2022. E’ stato a seguito di questi controlli che i carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno sorpreso e sanzionato due autisti. Il fatto è avvenuto presso lo scalo dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e nei viali davanti ai terminal. E’ stato qui che i militari hanno trovato due uomini, addetti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. I due erano sprovvisti di regolare titolo, ma, nonostante ciò, erano a caccia di clienti, proprio tra i passeggeri in uscita dal “Gate 3 – Arrivi”. I due sono stati sanzionati con una: ben 4.128 euro in totale. Leggi anche: Roma, giro di droga, rame e parti di auto: usavano un autodemolitore come base, arrestati su Il Corriere della Città.