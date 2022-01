Ciclocross | Mondiali 2022 | l’elvetico Jan Christen si aggiudica il titolo Juniores beffando Dockx e Smith in volata

Advertising

Federciclismo : L'impresa di Silvia Persico porta l'Italia ancora sul podio in questi Mondiali di Ciclocross 2022 ???? L'azzurra tag… - Eurosport_IT : E TORNIAMO A VINCEREEEE ???? Risultato storico per l'Italia che parte alla grande ai Mondiali di ciclocross di… - Federciclismo : Istantanee da Fayetteville ???? #NazionaleCiclismo???? #Fayetteville2022 #cross #MondialiCiclocross ?? BettiniPhoto… - riky_76 : RT @Federciclismo: Istantanee da Fayetteville ???? #NazionaleCiclismo???? #Fayetteville2022 #cross #MondialiCiclocross ?? BettiniPhoto Legg… - SpazioCiclismo : Jan Christen conquista l'oro tra gli Juniores ai Mondiali di Ciclocross #Fayetteville -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Mondiali

Dopo il primo posto nel test event del Team Relay, una brutta partenza ha impedito a Davide Toneatti di regalare un'altra bella soddisfazione iridata nella prova individuale degli Under 23. Il ...Grande storica medaglia nelnella gara vinta da Marianne Vos, che ha battuto in volata la campionessa 2021 Lucinda Brand, ottenendo la sua 8maglia iridata di specialità in una carriera immensa. Per l'Italia ci sono ...A Fayetteville, Stati Uniti, lo svizzero Jan Christen beffa in volata il belga Aaron Dockx ed il britannico Nathan Smith laureandosi Campione del Mondo di ciclocross nella categoria Juniores. Prestazi ...Oggi al via la prima edizione del Trofeo "Città di Seregno", ultima gara stagionale del Circuito Lombardia Piemonte del Comitato ciclismo Lombardia.