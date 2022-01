Allucinogeni cinesi Quella fascinazione tecnocratica degli intellettuali

Leggi su formiche

(Di domenica 30 gennaio 2022) Così come negli anni Trenta la pianificazione sovietica esercitava grande influenza sui pensierie dei politici americani ed europei, tale da forgiare il nucleo fondamentale delle teorie tecnocratiche contemporanee, così oggi è il modello politico cinese a fornireal pensiero occidentale. All’inizioanni Novanta, un realista come Danilo Zolo fu forse il primo tra i pensatori politici di quel periodo a farsi sedurre dalla formula. Per lo scienziato politico italiano la fine delle ideologie e l’aumento della complessità per l’eccesso di informazione avevano reso la politica un mero esercizio di “regolazione selettiva dei rischi”. Al tramonto del ventesimo secolo, le decisioni politiche servivano esclusivamente a scegliere quale livello di protezione ...