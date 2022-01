“Sembra strano ma è andata così”: Tomaso Trussardi, fuori tutto: è la prima volta che parla di Michelle Hunziker (Di sabato 29 gennaio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le parole dopo la rottura. Una notizia che ha certamente scosso tutti i fan della coppia ma non solo. La fine di una relazione non rappresenta mai un momento facile per nessuno e sulle pagine de Il Corriere della Sera è stato proprio Tomaso Trussardi a parlarne. I fan hanno avuto modo di apprendere la notizia attraverso un comunicato rilasciato all’Ansa. Da quel momento sulla rottura di coppia pagine intere di gossip e tanta confusione. Per porre chiarezza sulle questioni più recenti che hanno tirato in ballo anche l’ex marito della conduttrice svizzera, Tomaso Trussardi ha voluto rilasciare qualche dettaglio in più. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, poi riprese anche da Isa & ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022), le parole dopo la rottura. Una notizia che ha certamente scosso tutti i fan della coppia ma non solo. La fine di una relazione non rappresenta mai un momento facile per nessuno e sulle pagine de Il Corriere della Sera è stato propriorne. I fan hanno avuto modo di apprendere la notizia attraverso un comunicato rilasciato all’Ansa. Da quel momento sulla rottura di coppia pagine intere di gossip e tanta confusione. Per porre chiarezza sulle questioni più recenti che hanno tirato in ballo anche l’ex marito della conduttrice svizzera,ha voluto rilasciare qualche dettaglio in più. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, poi riprese anche da Isa & ...

