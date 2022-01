Quirinale | i capigruppo dopo l’incontro con Mattarella | “È andato tutto bene” E Bernini fa una battuta | “Ha detto no…”

Advertising

repubblica : I capigruppo da Mattarella per il bis al Quirinale, il presidente: 'Avevo altri piani, ma se serve ci sono' - RaiNews : I capigruppo della maggioranza di governo, uscendo dal Palazzo del #Quirinale, hanno riferito che il Capo dello Sta… - TgLa7 : #Quirinale: saranno i capigruppo della maggioranza ad andare da #Mattarella per chiederne la ricandidatura. Conferm… - Alessan58605211 : L’uomo del monte #mattarella ha detto sì! Diretta elezioni Quirinale. Mattarella: intesa sul bis. I capigruppo: «… - ilfattovideo : Quirinale, i capigruppo dopo l’incontro con Mattarella: “È andato tutto bene”. E Bernini fa una battuta: “Ha detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale capigruppo

Leu arrivati alOre 15.13 . Il presidente dei deputati di Leu, Federico Fornaro, e quella dei senatori, Loredana De Petris, sono arrivati alper l'incontro con il ...... ' pregandolo ' di fare un secondo mandato, dice ai cronisti la senatrice Julia Unterberger, presidente del gruppo Per le Autonomie, dopo l'incontro altra idelle forze ...I capigruppo di maggioranza di Camera e Senato (e non i leader) andranno da Sergio Mattarella al Colle prima dell’ottavo voto. Nel 2013, quando ad accettare la riconferma era stato Giorgio Napolitano, ..."Se serve ci sono". Mentre a Montecitorio è partita l'ottava votazione che in tutta probabilità sancirà la seconda elezione a presidente della Repubblica di Sergio Mattarella emerge la volontà del cap ...