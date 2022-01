Per mare e per terra. Navi e missili schierati da Mosca per accerchiare l’Ucraina (Di sabato 29 gennaio 2022) Tre unità della Voenno-morskoj flot (Vmf), la Marina militare russa, parte del Secondo gruppo da sbarco, hanno attraversato lo stretto di Gibilterra, e incrociano il Mediterraneo dirette, con ogni probabilità, verso il Mar Nero. Tutte e tre le Navi sono progettate per sostenere un assalto anfibio. Il Cremlino, tra l’altro, invia le sue Navi in un momento in cui nelle stesse acque è attiva “Neptune strike 2022”, l’esercitazione Nato a cui partecipa anche la portaerei nucleare americana Uss Harry S. Truman. Inoltre, non si arresta il flusso di truppe verso la Bielorussia, ufficialmente per un’esercitazione, ad appena 150 chilometri da Kiev. In queste ore, annuncia il ministero della Difesa russo, nel paese guidato da Lukashenko sono stati schierati 12 sistemi missilistici antiaerei ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) Tre unità della Voenno-morskoj flot (Vmf), la Marina militare russa, parte del Secondo gruppo da sbarco, hanno attraversato lo stretto di Gibil, e incrociano il Medineo dirette, con ogni probabilità, verso il Mar Nero. Tutte e tre lesono progettate per sostenere un assalto anfibio. Il Cremlino, tra l’altro, invia le suein un momento in cui nelle stesse acque è attiva “Neptune strike 2022”, l’esercitazione Nato a cui partecipa anche la portaerei nucleare americana Uss Harry S. Truman. Inoltre, non si arresta il flusso di truppe verso la Bielorussia, ufficialmente per un’esercitazione, ad appena 150 chilometri da Kiev. In queste ore, annuncia il ministero della Difesa russo, nel paese guidato da Lukashenko sono stati12 sistemistici antiaerei ...

