Melissa Satta e la rottura con Boateng, a Verissimo la showgirl chiarisce: “Non è stata una scelta mia” (Di sabato 29 gennaio 2022) Naufragata la storia d’amore con Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta è ritornata a sorridere al fianco del nuovo compagno Mattia Rivetti. Ospite a Verissimo la showgirl ed ex Velina è più raggiante che mai ma, ricordando la fine del matrimonio con il calciatore, commenta amara il momento della separazione e svela di chi sia stata la responsabilità della frattura. Melissa Satta riapre il capitolo Boateng: i dettagli sulla separazione Melissa Satta è tornata a sorridere, dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng dal quale è nato il figlio Maddox nel 2014. L’ex Velina di Striscia la Notizia e il calciatore si sono lasciati nel 2020 dopo un lungo amore. Oggi la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Naufragata la storia d’amore con Kevin-Princeè ritornata a sorridere al fianco del nuovo compagno Mattia Rivetti. Ospite alaed ex Velina è più raggiante che mai ma, ricordando la fine del matrimonio con il calciatore, commenta amara il momento della separazione e svela di chi siala responsabilità della frattura.riapre il capitolo: i dettagli sulla separazioneè tornata a sorridere, dopo la fine del matrimonio con Kevin-Princedal quale è nato il figlio Maddox nel 2014. L’ex Velina di Striscia la Notizia e il calciatore si sono lasciati nel 2020 dopo un lungo amore. Oggi la ...

Advertising

infoitcultura : I migliori look di Melissa Satta, per essere sexy e glamour in ogni occasione - TeleConsiglio : Ed eccoci con #Verissimo tra poco: puntata del sabato e dentro un bellissimo programma ci sono anche le storie di u… - RMvoice1 : Ammappa che bella Melissa Satta. Kevin Prince Boateng l'ho sempre trovato un figo pazzesco, per cui la loro storia… - martyspace97 : Melissa Satta è davvero una delle donne più belle d’Italia. In più si racconta senza filtri, non è da tutti. #Verissimo - Tiziana70686591 : Quanto è bella Melissa Satta!! #Verissimo -