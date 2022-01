Mattarella bis, stampa estera: “Rielezione garantisce stabilità” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – I media esteri sono pressoché unanimi nel ritenere la Rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato la via d’uscita per le forze politiche bloccate per giorni nel gioco dei veti incrociati e, allo stesso tempo, un segnale di stabilità per l’Italia. “L’Italia rielegge come presidente Mattarella per mettere fine allo stallo politico”, scrive il Financial Times, per il quale il presidente uscente “è stato visto come l’unico candidato in grado di garantire la sopravvivenza del fragile governo Draghi”. “Il presidente italiano Sergio Mattarella ha detto sì a un secondo mandato dopo che i partiti della coalizione non sono stati in grado di trovare un candidato di compromesso per la carica”, commenta la Bbc. Le Figaro, nel dare conto della Rielezione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – I media esteri sono pressoché unanimi nel ritenere ladi Sergioa capo dello Stato la via d’uscita per le forze politiche bloccate per giorni nel gioco dei veti incrociati e, allo stesso tempo, un segnale diper l’Italia. “L’Italia rielegge come presidenteper mettere fine allo stallo politico”, scrive il Financial Times, per il quale il presidente uscente “è stato visto come l’unico candidato in grado di garantire la sopravvivenza del fragile governo Draghi”. “Il presidente italiano Sergioha detto sì a un secondo mandato dopo che i partiti della coalizione non sono stati in grado di trovare un candidato di compromesso per la carica”, commenta la Bbc. Le Figaro, nel dare conto delladi ...

