Limbiate | multa al pizzaiolo no vax | era in pizzeria senza Green pass e tampone

(Di sabato 29 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorda 600 euro a undi. Lo rende noto il comando della polizia locale che nei giorni scorsi ha effettuato una serie di controlli nelle attività commerciali e negozi della città. Da una parte sono stati controllati i gestori e dall’altra i clienti per verificare l’effettivo rispetto delle recenti norme tra cui tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate multa

Il Notiziario

Multa da 600 euro a un pizzaiolo di Limbiate. Lo rende noto il comando della polizia locale che nei giorni scorsi ha effettuato una serie di controlli ...Non essendo mai stato pizzicato è stato solo sanzionato, in più non aveva assicurazione e revisione: multa da 5mila euro ...