I dati sulla mortalità degli ultimi dieci anni suggeriscono di investire in una nuova sanità (Di sabato 29 gennaio 2022) di Fabrizio Tuveri, medico, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica Nel 2020 l’Istat ha registrato 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019, il 99,5% dei quali sopra i 60 anni, il 76% sopra gli 80. I numeri assoluti possono però essere fuorvianti in quanto non tengono conto dei rapporti percentuali con la popolazione e del trend della mortalità. La popolazione anziana negli ultimi anni è costantemente aumentata: il trend è proseguito persino nel 2020: nonostante la pandemia la Lombardia ha registrato +2702 over 80 a gennaio 2021. L’analisi dei dati Istat evidenzia che la mortalità nelle fasce di età più anziane negli ultimi 10 anni risulta seguire un trend discendente. Questo andamento comporta, in modo sorprendente, che persino alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) di Fabrizio Tuveri, medico, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica Nel 2020 l’Istat ha registrato 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019, il 99,5% dei quali sopra i 60, il 76% sopra gli 80. I numeri assoluti possono però essere fuorvianti in quanto non tengono conto dei rapporti percentuali con la popolazione e del trend della. La popolazione anziana negliè costantemente aumentata: il trend è proseguito persino nel 2020: nonostante la pandemia la Lombardia ha registrato +2702 over 80 a gennaio 2021. L’analisi deiIstat evidenzia che lanelle fasce di età più anziane negli10risulta seguire un trend discendente. Questo andamento comporta, in modo sorprendente, che persino alcune ...

Advertising

AParentiEU : Pubblicati i risultati del sondaggio #eurobarometro sulla Conferenza sul futuro dell’Europa. Per gli intervistati… - JohnHard3 : RT @ilfattoblog: Nel 2020 l’Istat ha registrato 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019, il 99,5% dei quali sopra i 60 anni, i… - ilfattoblog : I dati sulla mortalità degli ultimi dieci anni suggeriscono di investire in una nuova sanità - andrea_leo87 : @alessanprudente @GerardoDAmico Si spiegano con la tua mancata istruzione sulla lettura dei dati, delle proporzioni… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Nel 2020 l’Istat ha registrato 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019, il 99,5% dei quali sopra i 60 anni, i… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sulla Agenzie per il lavoro. Crescono gli annunci sul web nel II semestre 2021 ...anche sulla domanda di lavoro. Non è un caso che il 23,4% di chi ha cercato un'occupazione, attraverso la rete, nel secondo semestre dell'anno risieda in Lombardia. Anche rapportando i dati con la ...

Bollo auto: cosa succede se si paga in ritardo? Tuttavia è possibile inserire alcuni dati del veicolo sul sito dell'ACI che calcolerà l'importo in ... Nel 2011 però è stata introdotta un'addizione erariale sulla tassa autobilistica corrispondente al ...

I dati sulla mortalità degli ultimi dieci anni suggeriscono di investire in una nuova sanità Il Fatto Quotidiano Obiezione di coscienza contro vaccini testati su animali e i suoi seguaci pertanto non possono essere sottoposti a discriminazione sulla sua base, in base all’Equality Act del 2010?. Il caso, molto atteso dai media come da diverse associazioni antispeciste, ...

Associazioni ludiche Tre giorni di convention Trenta delegati da tutta Italia riuniti fino a domenica all’Hotel Manzoni per attività di formazione, momenti di collegialità e raccolta di nuove proposte ...

...anchedomanda di lavoro. Non è un caso che il 23,4% di chi ha cercato un'occupazione, attraverso la rete, nel secondo semestre dell'anno risieda in Lombardia. Anche rapportando icon la ...Tuttavia è possibile inserire alcunidel veicolo sul sito dell'ACI che calcolerà l'importo in ... Nel 2011 però è stata introdotta un'addizione erarialetassa autobilistica corrispondente al ...e i suoi seguaci pertanto non possono essere sottoposti a discriminazione sulla sua base, in base all’Equality Act del 2010?. Il caso, molto atteso dai media come da diverse associazioni antispeciste, ...Trenta delegati da tutta Italia riuniti fino a domenica all’Hotel Manzoni per attività di formazione, momenti di collegialità e raccolta di nuove proposte ...