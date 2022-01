GF Vip | Sonia Bruganelli sul passato del marito | È stato con un uomo

Advertising

LaMammaN1 : - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli gela lo studio: “Situazione borderline con Bonolis? Lui con un uomo sì…”. E S… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli gela lo studio: “Situazione borderline con Bonolis? Lui con un uomo sì…”. E S… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: GF Vip, #sonia bruganelli choc su #paolo bonolis: «Mio marito è stato con un uomo» - ilmessaggeroit : GF Vip, #sonia bruganelli choc su #paolo bonolis: «Mio marito è stato con un uomo» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

Bruganelli accusa Federica di aver fatto strategia con Gianmaria La 38esima puntata del Grande Fratello6 è stata particolarmente difficile per Federica Calemme , che ha dovuto far i conti ...La ricercata opinionista alla edizione del ' Grande Fratello', al fianco della collega amica - nemicaBruganelli , è di certo riuscita a lasciarsi amare dal pubblico Mediaset. Nonostante, ...All'inizio della loro conoscenza, pare che Adriana Volpe abbia tentato di diventare amica della Bruganelli anche confidandole situazioni molto intime sue ma la Bruganelli è sempre rimasta sulla sua po ...Tra coloro che non hanno mai nascosto di provare una particolare simpatia per la giovane influencer vi troviamo l'opinionista Sonia Bruganelli che in diverse occasioni ha scelto di donare proprio a S ...