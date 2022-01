Gf Vip 6, trentottesima puntata: eliminata Federica Calemme, dentro Antonio Medugno e Gianluca Costantino. In nomination vanno… (Di sabato 29 gennaio 2022) È appena andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Gf Vip 6. Alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La puntata si è aperta parlando di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Nell’ultima diretta l’ex tronista di Uomini e Donne aveva riferito che Alex le aveva confidato di amarla. Dopo queste dichiarazioni Delia è entrata in confusione e ha rivelato ad Alfonso di essere stanca della situazione. Soleil ha messo in chiaro di non provare niente di più per l’attore. Si è passati poi a Barú. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha voluto vederci chiaro sulle nomination ricevute dalle donne della casa. Le concorrenti si sono sentite offese da alcuni commenti ricevuti e Barù si è scusato. Alfonso ha poi comunicato il primo verdetto del televoto e il primo ... Leggi su isaechia (Di sabato 29 gennaio 2022) È appena andata in onda una nuova scoppiettantedel Gf Vip 6. Alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Lasi è aperta parlando di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Nell’ultima diretta l’ex tronista di Uomini e Donne aveva riferito che Alex le aveva confidato di amarla. Dopo queste dichiarazioni Delia è entrata in confusione e ha rivelato ad Alfonso di essere stanca della situazione. Soleil ha messo in chiaro di non provare niente di più per l’attore. Si è passati poi a Barú. Il nipote diDella Gherardesca ha voluto vederci chiaro sullericevute dalle donne della casa. Le concorrenti si sono sentite offese da alcuni commenti ricevuti e Barù si è scusato. Alfonso ha poi comunicato il primo verdetto del televoto e il primo ...

