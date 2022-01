Dove vedere in tv Egitto-Marocco, Coppa d’Africa 2022: orario, canale, programma, streaming, formazioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio (ore 17.00) andrà in scena Egitto-Marocco, attesissimo quarto di finale della Coppa d’Africa 2022. Si può pensare a una sorta di finale anticipata tra due delle favorite della vigilia per alzare al cielo il trofeo. L’Egitto si farà trascinare dalla stella Mohamed Salah, mentre il Marocco punterà moltissimo sull’eccellente Hakimi, ma anche sul buon En Nesyri e su Boufal. Si tratta di una delle partite più sentite nel Continente, lo scontro totale tra due grande potenze nordafricane e tra due delle tifoserie più calde in circolazione. L’appuntamento è allo Stadio Paul Biya di Yaoundé (Camerun), in palio la semifinale da giocare contro la vincente di Camerun-Gambia. I Leoni dell’Atlante si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto il Malawi in ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio (ore 17.00) andrà in scena, attesissimo quarto di finale della. Si può pensare a una sorta di finale anticipata tra due delle favorite della vigilia per alzare al cielo il trofeo. L’si farà trascinare dalla stella Mohamed Salah, mentre ilpunterà moltissimo sull’eccellente Hakimi, ma anche sul buon En Nesyri e su Boufal. Si tratta di una delle partite più sentite nel Continente, lo scontro totale tra due grande potenze nordafricane e tra due delle tifoserie più calde in circolazione. L’appuntamento è allo Stadio Paul Biya di Yaoundé (Camerun), in palio la semifinale da giocare contro la vincente di Camerun-Gambia. I Leoni dell’Atlante si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto il Malawi in ...

