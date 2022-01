Dirigente scolastico sospende studente per mancanza di vaccini | facciamo chiarezza sugli avvenimenti

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il reato, contestato a carico dei genitori, non consiste nel non aver provveduto a far sottoporre la figlia aiobbligatori per far frequentare la scuola, bensì nell'aver contravvenuto al provvedimento del D.S. In altre parole, non costituisce reato il non far vaccinare la figlia con le inoculazioni obbligatorie, richieste dalla legge per frequentare la scuola dell'Inanzia, ma accompagnarla e farle presenziare le lezioni, così trasgredendo al diniego di accesso statuito dal D.S. con proprio provvedimento. Il chiarimento arriva dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione (26 gennaio 2022 n. 2885).