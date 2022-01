Civitavecchia. Lavori in via dei Girasoli, l’Assessore: “Riqualificata un’altra importante arteria” (Di sabato 29 gennaio 2022) Civitavecchia – Sopralluogo ai cantieri per la riqualificazione della rete stradale cittadina. l’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto D’Ottavio, si è recato assieme al Presidente del Consiglio comunale, Emanuela Mari, nell’area di via dei Girasoli e via dei Gerani. Spiega l’Assessore D’Ottavio: “Mentre lo stato di avanzamento dei cantieri procede anche in altre zone, come i cittadini possono vedere ad esempio su viale Lazio, abbiamo verificato la fine delle operazioni su via dei Girasoli, un’altra arteria del popoloso quartiere di San Gordiano che abbisognava ormai da anni di un intervento risolutivo. Intervento che è alla fine arrivato, anche su via dei Gerani (dove è ancora in corso), attraverso il rifacimento dell’intero sedime stradale”. Commenta ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)– Sopralluogo ai cantieri per la riqualificazione della rete stradale cittadina.aiPubblici, Roberto D’Ottavio, si è recato assieme al Presidente del Consiglio comunale, Emanuela Mari, nell’area di via deie via dei Gerani. SpiegaD’Ottavio: “Mentre lo stato di avanzamento dei cantieri procede anche in altre zone, come i cittadini possono vedere ad esempio su viale Lazio, abbiamo verificato la fine delle operazioni su via deidel popoloso quartiere di San Gordiano che abbisognava ormai da anni di un intervento risolutivo. Intervento che è alla fine arrivato, anche su via dei Gerani (dove è ancora in corso), attraverso il rifacimento dell’intero sedime stradale”. Commenta ...

