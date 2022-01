Ciclocross, storica vittoria per Silvia Persico e Lucia Bramati nel Team Relay ai Campionati Mondiali (Di sabato 29 gennaio 2022) Fayetteville (Stati Uniti). Il Mondiale di Ciclocross si è aperto con una vittoria storica per Silvia Persico e Lucia Bramati. Le due portacolori della formazione orobica FAS Airport Service hanno condotto l’Italia sul gradino più alto del Team Relay, prova a squadre al debutto nella rassegna iridata. Nonostante non vi fosse alcuna medaglia in palio trattandosi di un test event, Persico e Bramati hanno scritto una nuova pagina dello sport italiano scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della neonata competizione. Schierate in compagnia di Samuele Leone e Davide Toneatti, le due giovani bergamasche hanno trovato un buon feeling con il percorso veloce di Fayetteville ricucendo così il distacco ... Leggi su bergamonews (Di sabato 29 gennaio 2022) Fayetteville (Stati Uniti). Il Mondiale disi è aperto con unaper. Le due portacolori della formazione orobica FAS Airport Service hanno condotto l’Italia sul gradino più alto del, prova a squadre al debutto nella rassegna iridata. Nonostante non vi fosse alcuna medaglia in palio trattandosi di un test event,hanno scritto una nuova pagina dello sport italiano scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della neonata competizione. Schierate in compagnia di Samuele Leone e Davide Toneatti, le due giovani bergamasche hanno trovato un buon feeling con il percorso veloce di Fayetteville ricucendo così il distacco ...

Advertising

ChariCafeMalibu : RT @Federciclismo: Buona la prima per il CT Daniele Pontoni: ??? 'Non nascondo la mia felicità, una vittoria storica' ?? - marctoma : RT @Federciclismo: Buona la prima per il CT Daniele Pontoni: ??? 'Non nascondo la mia felicità, una vittoria storica' ?? - Federciclismo : Buona la prima per il CT Daniele Pontoni: ??? 'Non nascondo la mia felicità, una vittoria storica' ?? -