Carnevale | annullata la sfilata dei carri Ma c' è uno spiraglio | parla l' assessore | ' Qualcosa in piazza si potrà fare'

(Di sabato 29 gennaio 2022) PORTO SANT'ELPIDIO - Difficile mettere d'accordo tutti in un periodo difficile come questo, se ne è accorta l'Patrizia Canzonetta con delega al commercio , attività produttive e Lavoro che ...

Tutti indignati nel rimarcare che, poiché in Comune non ci sono i soldi, non si sarebbero fatti né il, né il Primo Maggio, né i grandi eventi estivi. APPROFONDIMENTI L'INDAGINE ...l'edizione 2022 deldi Ascoli Piceno a causa del covid e dell'elevato numero di contagi. Lo hanno deciso il Comune e e l'associazione 'Ildi Ascoli'. "La situazione ...PORTO SANT’ELPIDIO - Difficile mettere d’accordo tutti in un periodo difficile come questo, se ne è accorta l’assessore Patrizia Canzonetta con delega al ...Di certo, al momento, ci sono le date: dal 12 febbraio al primo marzo, cioè domani, e un sito ufficiale che è ancora vuoto. A due settimane dall’inizio, il Carnevale è ancora un’incognita legata all’a ...