Inter, decisione della UEFA sulla squalifica di Barella: manca solo l'ufficialità (Di venerdì 28 gennaio 2022) La UEFA avrebbe ormai deciso la squalifica da dare a Barella dopo l'espulsione in Real Madrid-Inter La Champions League di Nicolò Barella rischia di finire qui. La UEFA, infatti, pare abbia deciso di squalificare per due giornate il centrocampista dell'Inter in seguito al cartellino rosso rimediato contro il Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come la decisione si ormai imminente e si attenda solamente l'ufficialità. Lo stesso quotidiano riporta inoltre come l'Inter non sia intenzionata a fare ricorso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL'Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

