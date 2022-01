Grave Giuliano Ferrara, ricoverato in ospedale dopo un infarto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gravi le condizioni del giornalista Giuliano Ferrara che nella serata del 27 gennaio è stato stroncato da un infarto, a confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni di Ferrara restano comunque molto gravi, il gioranlista resta dunque ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto. Classe ’52 Giuliano Ferrara è oggi noto all’opinione pubblica come fondatore de Il Foglio. Giornalismo e politica le sue grandi passioni, nei primi anni è stato un «contestatore sessantottino». I fatti del tempo e la sua verve lo portano a miloitare nelle file del Partito Comunista torinese dagli anni ’70. Tra il 1989 e il 1994 ... Leggi su zon (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gravi le condizioni del giornalistache nella serata del 27 gennaio è stato stroncato da un, a confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni direstano comunque molto gravi, il gioranlista resta dunqueall’Misericordia di Grosseto. Classe ’52è oggi noto all’opinione pubblica come fondatore de Il Foglio. Giornalismo e politica le sue grandi passioni, nei primi anni è stato un «contestatore sessantottino». I fatti del tempo e la sua verve lo portano a miloitare nelle file del Partito Comunista torinese dagli anni ’70. Tra il 1989 e il 1994 ...

