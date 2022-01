Amici 21 domenica si fa breve | Verissimo allunga | la Toffanin aiuta Maria

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In questa era di grande imprevedibilità è successo che il covid 19 alla fine è entrato anche nella scuola di21. Non conosciamo i dettagli, visto che in modo ufficiale non è stato confermato nulla, ma è chiaro che la situazione si sia fatta parecchio complicata nella scuola, in seguito probabilmente ( secondo quelle che sono le indiscrezioni) a un aumentare dei contagi tra i ballerini professionisti. Una circostanza che avrebbe messo in stand by tutto, in attesa anche di capire se i ragazzi, stanno bene o meno, se si sono a loro volta contagiati oppure no. In ogni caso,pomeriggio su Canale 5, non andrà in onda la classica puntata di21. Considerato che ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, possiamo escludere che i contagi abbiano riguardato in modo diretto tutti i protagonisti del talent, ...