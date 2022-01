Sci alpino, Coppa Europa 2022: Elena Dolmen fa sua la discesa di Sankt Anton precedendo ben 3 austriache! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una splendida Elena Dolmen piega la pattuglia austriaca e si aggiudica la discesa di Sankt Anton, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2021-2022. La ventiquattrenne bellunese ha centrato il primo successo italiano in questa stagione, concludendo la sua prova con il tempo di 1:06.38 e precedendo le padrone di casa Magdalena Egger, Lena Wechner e Michelle Niederwieser, distanti rispettivamente 12, 13 e 29 centesimi dalla nostra portacolori. Quinta posizione per la svizzera Juliana Suter, con un distacco di 32 centesimi, sesta per la norvegese Inni Holm Wembstad a 33, a pari merito con la svizzera Delia Durrer. Si classifica in ottava posizione l’ennesima austriaca, Christina Ager, a 57 centesimi dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una splendidapiega la pattuglia austriaca e si aggiudica ladi, valevole per ladi scifemminile 2021-. La ventiquattrenne bellunese ha centrato il primo successo italiano in questa stagione, concludendo la sua prova con il tempo di 1:06.38 ele padrone di casa Magdalena Egger, Lena Wechner e Michelle Niederwieser, distanti rispettivamente 12, 13 e 29 centesimi dalla nostra portacolori. Quinta posizione per la svizzera Juliana Suter, con un distacco di 32 centesimi, sesta per la norvegese Inni Holm Wembstad a 33, a pari merito con la svizzera Delia Durrer. Si classifica in ottava posizione l’ennesima austriaca, Christina Ager, a 57 centesimi dalla ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2022: Elena Dolmen fa sua la discesa di Sankt Anton precedendo ben 3 austriache! - FieItalia : Al via anche il Campionato Regionale lombardo di sci alpino -