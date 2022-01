Roma | perde il cellulare | prima gli chiedono soldi per restituirglielo poi lo rapinano

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 gennaio 2022)– I Carabinieri della Compagnia diPiazza Dante hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino straniero di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di tentata estorsione e rapina aggravata in concorso. I militari sono intervenuti in via Giolitti, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, da parte di un turista straniero. La vittima ha raccontato ai militari che dopo aver perso il proprioè stato avvicinato da un gruppetto di stranieri che gli hanno chiesto del denaro in cambio della restituzione del. Dopo averlo convinto i 3 lo hanno condotto in un vicolo e sotto la minaccia di un coltello lo hanno rapinato della somma contante di 120 euro e dell’orologio, poi sono fuggiti a piedi. I militari hanno raccolto la sommaria descrizione degli ...