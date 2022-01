Raccolta differenziata Controlli di Kyma Ambiente e Polizia Locale

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ad aprile 2020 il 67,10%. A novembre 2021 il 27,40%. Questi dati si riferiscono allanel quartiere Tamburi. Nonostante un’ottima partenza, ricordiamo che in questo rione il servizio porta a porta ha preso il via a febbraio 2020, si è registrato un notevole calo delle percentuali di rifiuti differenziati. Numeri che hanno spintoe Comune di Taranto a intervenire in maniera decisa, con l’obiettivo di tornare a registrare i positivi numeri di avvio, frutto dell’impegno dei cittadini. A partire da oggi è iniziata la distribuzione in ogni condominio di una lettera indirizzata proprio ai residenti nel quartiere Tamburi. Si parte da questo rione, ma l’informativa verrà poi estesa a tutte le zone cittadine. Nella comunicazione si illustrano i dati fin qui raccolti e si avvisa che dal ...

