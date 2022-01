L'artista contro Joe Rogan no vax, sulla stessa piattaforma: «O me, o lui» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto Un aut-aut che non ammette mediazione. «O me, o lui». Questo ha imposto Neil Young, 75 anni, alla piattaforma Spotify, alla quale ha richiesto di rimuovere tutti i suoi brani. Il motivo della drastica decisione del cantante è che sulla stessa piattaforma di streaming musicale trova posto anche il podcast The Joe Rogan Experience, condotto da Joe Rogan, commentatore televisivo e comico statunitense tra gli autori di podcast più popolari al mondo. E, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto Un aut-aut che non ammette mediazione. «O me, o lui». Questo ha imposto Neil Young, 75 anni, allaSpotify, alla quale ha richiesto di rimuovere tutti i suoi brani. Il motivo della drastica decisione del cantante è chedi streaming musicale trova posto anche il podcast The JoeExperience, condotto da Joe, commentatore televisivo e comico statunitense tra gli autori di podcast più popolari al mondo. E, ...

