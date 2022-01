Juventus, difensore infortunato: come sta? Tifosi disperati: quando torna disponibile (Di giovedì 27 gennaio 2022) La sosta della Nazionale sembra essere arrivata nel momento giusto, ma riuscirà il difensore della Juventus a rientrare in tempo? Dopo lo scialbo pareggio per 0-0 contro il Milan è tempo di ripartire verso il campionato per la Juventus, ma fortunatamente la sosta per le Nazionali potrebbe rivelarsi un alleato per il prezioso e fondamentale recupero di un baluardo della difesa. Le nazionali di tutti i Continenti, tranne quelle europee, saranno impegnate in impegni o per competizioni ufficiali, vedi la Coppa d’Africa, oppure per gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. L’Italia si limiterà solamente a uno stage di tre giorni che permetterà a Roberto Mancini di unire il gruppo e aggiungere magari nuove frecce all’arco azzurro. Tra i convocati però non c’è ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) La sodella Nazionale sembra essere arrivata nel momento giusto, ma riuscirà ildellaa rientrare in tempo? Dopo lo scialbo pareggio per 0-0 contro il Milan è tempo di ripartire verso il campionato per la, ma fortunatamente la soper le Nazionali potrebbe rivelarsi un alleato per il prezioso e fondamentale recupero di un baluardo della difesa. Le nazionali di tutti i Continenti, tranne quelle europee, saranno impegnate in impegni o per competizioni ufficiali, vedi la Coppa d’Africa, oppure per gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. L’Italia si limiterà solamente a unoge di tre giorni che permetterà a Roberto Mancini di unire il gruppo e aggiungere magari nuove frecce all’arco azzurro. Tra i convocati però non c’è ...

Advertising

GiovaAlbanese : La #Salernitana ha fatto un sondaggio per Radu #Dragusin, difensore classe 2002 della #Juventus che è in prestito a… - gilnar76 : Calciomercato #Milan: la Juventus vuole un difensore rossonero #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Zebrastiano : @lorenzooleporee Purtroppo la #Juventus non vede la #fiorentina come una squadra, ma come la sua PUTTANA. Viene, c… - JManiaSite : Il piano della #Juventus per rafforzare la difesa in estate: tre opzioni a parametro zero per il ruolo di centrale… - Andrea_Di_Lella : ?? Niklas #Süle (???? 1995 | difensore centrale), ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con… -