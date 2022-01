Il tuo bagno non è mai stato così pulito! Tutto quello che ti serve è una candela! (Di giovedì 27 gennaio 2022) La pulizia del bagno è una delle più grandi sfide delle donne per la pulizia di una casa. E’ lì che la maggior parte dei germi e batteri si accumulano. Tuttavia, nel corso del tempo, le piastrelle delle pareti finiscono per accumulare sporco. E’ successo anche a te? La buona notizia è che c’è una soluzione semplice per ripristinare il bianco. Tutto ciò che serve è una candela. Il primo passo è quello di acquistare un semplice candela bianca, quelle che si trovano in qualsiasi negozio. Dopo aver pulito le piastrelle, strofinate la punta della candela nelle fessure laterali delle piastrelle. Ripetete l’operazione per alcuni secondi e inizierete a vedere i risultati immediatamente. Concentrarsi principalmente nelle zone in cui le piastrelle entrano più a contatto con l’acqua, come sotto la doccia, per esempio. La candela ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 27 gennaio 2022) La pulizia delè una delle più grandi sfide delle donne per la pulizia di una casa. E’ lì che la maggior parte dei germi e batteri si accumulano. Tuttavia, nel corso del tempo, le piastrelle delle pareti finiscono per accumulare sporco. E’ successo anche a te? La buona notizia è che c’è una soluzione semplice per ripristinare il bianco.ciò cheè una candela. Il primo passo èdi acquistare un semplice candela bianca, quelle che si trovano in qualsiasi negozio. Dopo aver pulito le piastrelle, strofinate la punta della candela nelle fessure laterali delle piastrelle. Ripetete l’operazione per alcuni secondi e inizierete a vedere i risultati immediatamente. Concentrarsi principalmente nelle zone in cui le piastrelle entrano più a contatto con l’acqua, come sotto la doccia, per esempio. La candela ...

