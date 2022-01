Dzeko: «Totti-Spalletti? Si poteva risolvere in altro modo, peccato sia finita così» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Corriere della Sera intervista l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko che parla anche di Totti e Spalletti e della sua infanzia con la guerra nell’ex Jugoslavia. Totti-Spalletti, lei l’ha vissuta da dentro. Com’è stata? «Si poteva risolvere in altro modo: uno è un grande allenatore, l’altro una leggenda, un peccato sia finita così. Mi dispiace non aver beccato Totti prima, mi potevo divertire molto di più e anche lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta insieme». Lei è cresciuto in Bosnia, durante la guerra degli anni 90. Che infanzia ha avuto? «Non facile. Quando la guerra è iniziata avevo 5 anni. I miei rischiavano la vita per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Corriere della Sera intervista l’attaccante dell’Inter Edinche parla anche die della sua infanzia con la guerra nell’ex Jugoslavia., lei l’ha vissuta da dentro. Com’è stata? «Siin: uno è un grande allenatore, l’una leggenda, unsia. Mi dispiace non aver beccatoprima, mi potevo divertire molto di più e anche lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta insieme». Lei è cresciuto in Bosnia, durante la guerra degli anni 90. Che infanzia ha avuto? «Non facile. Quando la guerra è iniziata avevo 5 anni. I miei rischiavano la vita per ...

