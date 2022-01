Chi sono i Calibro 35, dalla scena alternativa ai grandi classici del poliziottesco (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per capire chi sono i Calibro 35 dobbiamo rispolverare il concetto di superband. Un cervello, tanti cervelli: tutti i componenti del gruppo arrivano dalle realtà più importanti della scena alternativa italiana. Il risultato è una fusione di funk e jazz – e anche un po’ di sano progressive rock – sotto l’egida del cinema poliziottesco italiano, che piace tanto anche a Quentin Tarantino. Quest’anno sbarcheranno al Festival di Sanremo 2022 per accompagnare Rkomi nella serata delle cover e dei duetti. Il rapper e cantautore eseguirà un medley di Vasco Rossi. Chi sono i Calibro 35 I Calibro 35 nascono dall’incontro di più artisti: il tastierista Enrico Gabrielli (Afterhours, Vinicio Capossela), il chitarrista Massimo Martellotta (Stewart Copeland, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per capire chi35 dobbiamo rispolverare il concetto di superband. Un cervello, tanti cervelli: tutti i componenti del gruppo arrivano dalle realtà più importanti dellaitaliana. Il risultato è una fusione di funk e jazz – e anche un po’ di sano progressive rock – sotto l’egida del cinemaitaliano, che piace tanto anche a Quentin Tarantino. Quest’anno sbarcheranno al Festival di Sanremo 2022 per accompagnare Rkomi nella serata delle cover e dei duetti. Il rapper e cantautore eseguirà un medley di Vasco Rossi. Chi35 I35 nascono dall’incontro di più artisti: il tastierista Enrico Gabrielli (Afterhours, Vinicio Capossela), il chitarrista Massimo Martellotta (Stewart Copeland, ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ecco la circolare che inchioda #Pregliasco. Far soffrire le persone che necessitano di una operazione, solo perché… - EnricoLetta : Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l’Ucraina. Abbiamo bisogno di un profi… - francescocosta : Perché ci sono solo leadership traballanti, per motivi diversi: Salvini, Berlusconi, Letta, Conte. Tutti temono acc… - VittorioFerram1 : @isoladismeraldo ...'in alcuni casi eccessive'come chiudere nelle isole chi non ha il #GreenPassrafforzato? Chi so… - NatalijaDB : RT @xoxoFrancyii: Chi sono io per bloccare la cosa?! #sessione -