Amici 2021-2022 domenica 30 gennaio non andrà in onda (Di giovedì 27 gennaio 2022) domenica 30 gennaio 2022 Amici di Maria De Filippi 2021-2022 non andrà in onda a causa del Covid. Secondo quanto riporta Dagospia, nei giorni scorsi diversi ballerini professionisti sono risultati positivi al Covid. Al posto della puntata domenicale su Canale 5 andrà in onda uno speciale con montaggio e senza studio. Streaming e tv Dove vedere Amici 2021 2022 in diretta tv e live streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda di domenica alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre, 105 di Sky). Amici va in onda anche in replica su La5, mentre il ...

