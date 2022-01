Torre Mola | incontro tecnico-istituzionale tra Comune di Formia e Acqualatina

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)– Nei giorni scorsi ha avuto luogo unconvocato daldicon, per approfondire le problematiche relative agli sversamenti fognari nella zona di. Durante l’, è stato analizzato nel dettaglio il problema strutturale legato alla rete fognaria della zona tale per cui, in presenza di forti piogge, il sistema non risulta ben dimensionato, con conseguenti sversamenti e cattivi odori in zona darsena. La soluzione prospettata prevede il potenziamento dell’impianto di sollevamento esistente, da realizzare in due step: il primo, già realizzato, è il potenziamento dell’impianto elettrico a supporto del sollevamento, il secondo prevede l’attivazione di ...

