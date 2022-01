Sonno | si interrompe sempre? Ecco alcuni pratici e veloci consigli per dormire

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022): spesso capita di svegliarsi di continuo senza riuscire a riaddormentarsi.perserenamente.interrotto? Scopri come fare ameglio.utili (Pixabay)Svegliarsi durante la notte è molto fastidioso. Spesso potresti riuscire a non essere in grado di riaddormentati. Ti sarà capitato qualche volta di esserti svegliato molto prima del suono della sveglia, magari per via di un incubo, per lo stress oppure senza un motivo specifico. La sensazione, indipendentemente dai fattori scatenanti, non è affatto piacevole specialmente se non riesci a riprendere, pur chiudendo gli occhi subito dopo. LEGGI ANCHE —> Insonnia:...