Quirinale 2022, mossa ribelli M5S: voto a Mattarella è segnale a Conte (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – C'è chi lo ha fatto per convinzione, realmente persuaso che la soluzione migliore per il Paese sia un bis di Sergio Mattarella; chi semplicemente per 'contarsi' nel segreto dell'urna, per lanciare un messaggio ai leader dei partiti chiamati a sciogliere il nodo-Colle, e in particolare al loro capo politico Giuseppe Conte. Fatto sta che sul nome del Presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella, nella terza votazione per il Quirinale si sono riversati i voti di una grossa fetta di parlamentari ascrivibili all'area 'ribelle' del Movimento 5 Stelle, con la partecipazione di esponenti del Gruppo Misto e (secondo alcuni M5S) anche del Partito democratico. Una mossa che molti leggono come 'parallela' a quella di Fratelli d'Italia, che ha puntato sul candidato di bandiera Guido Crosetto ...

