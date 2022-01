Pastena | parrucchiere rapinato di 600 euro da due malviventi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Rapina ai danni di un accorsato salone di parruccheria di via Madonna di Fatima. Alla riapertura pomeridiana due uomini, con i volti travisati dalle mascherine anti-contagio, si sono presentati in qualità di rappresentanti/venditori di profumi. Entrati a contatto e guadagnata la migliore posizione, in maniera fulminea hanno spinto il titolare strappandogli 600. L’uomo ha anche riportato una contusione. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della Polizia che ha raccolto tutti gli elementi che il professionista ha ricordato. Qualche minuto dopo gli stessi agenti sono corsi nella vicina via Lungomare Colombo: un’auto aveva tamponato un’altra. Il guidatore, invece di fermarsi, era però fuggito. L’altro, scaltro, aveva preso il numero di targa. E quindi chiamato la polizia (foto). L'articolo proviene da Anteprima24.it.