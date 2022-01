EUROVISION 2022: TORNA LA STRANA COPPIA CORSI-MALGIOGLIO AL COMMENTO SU RAI1 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo avevano già fatto capire lo scorso autunno e ora arriva la conferma. Gabriele CORSI e Cristiano MALGIOGLIO saranno per il secondo anno i commentatori dell’EUROVISION Song Contest, in onda il 10, 12 e 14 maggio su RAI1. L’annuncio ufficiale è di Carolina Di Domenico e Mario Acampa, che ha sostituito all’ultimo CORSI, risultato positivo al tampone, nel corso dell’Allocation Draw che si è svolto nella monumentale cornice di Palazzo Madama a Torino. Gabriele CORSI insieme con Cristiano MALGIOGLIO hanno commentato l’evento nella scorsa edizione e si preparano a svolgere questo importante compito anche nel prossimo maggio. La vittoria all’ESC 2021 dei Måneskin con l’ormai iconica “Zitti e Buoni”, espressione diventa virale in molti contesti, ha permesso di far ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo avevano già fatto capire lo scorso autunno e ora arriva la conferma. Gabrielee Cristianosaranno per il secondo anno i commentatori dell’Song Contest, in onda il 10, 12 e 14 maggio su. L’annuncio ufficiale è di Carolina Di Domenico e Mario Acampa, che ha sostituito all’ultimo, risultato positivo al tampone, nel corso dell’Allocation Draw che si è svolto nella monumentale cornice di Palazzo Madama a Torino. Gabrieleinsieme con Cristianohanno commentato l’evento nella scorsa edizione e si preparano a svolgere questo importante compito anche nel prossimo maggio. La vittoria all’ESC 2021 dei Måneskin con l’ormai iconica “Zitti e Buoni”, espressione diventa virale in molti contesti, ha permesso di far ...

