Colpo notturno alla farmacia di via Camozzi | preso ragazzino di 15 anni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Ha solo 15e mezzo il presunto responsabile della spaccata messa a segno nella notte tra martedì e mercoledìdi via, nel centro di Bergamo. È stato individuato dagli agenti della Volante che intorno alle 4.30, mentre stavano transitando in zona per un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato che la luce dell’rme del negozio era accesa. Una volta scesi dall’auto si sono resi conto che la saracinesca era stata divelta e la porta era stata sfondata. Si sono quindi messicaccia degli autori dele nelle vicinanze hanno notato il 15enne, O. K. le sua inziali, di origine marocchina: ilaveva in tasca 300 euro, che erano stati sottratti dcassa della ...